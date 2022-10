Portugal goleia Itália em Fafe e garante bilhete para o Europeu de 2023

Pela terceira vez consecutiva, Portugal está na final four do Europeu feminino de futsal

A formação orientada por Luís Conceição junta-se, assim, a Espanha, Ucrânia e Hungria na fase final da prova continental.

Imparável! A Seleção Nacional feminina de futsal, vice-campeã europeia, apurou-se, pela terceira vez consecutiva, para a fase final do Euro"2023, depois de golear a Itália, por 5-1.

No Pavilhão Multiusos de Fafe, que esteve praticamente lotado e que contou com a presença de Jorge Braz, selecionador nacional, o encontro começou com um momento de apreensão, quando a guardiã Ana Sestari e a capitã Ludovica Coppari chocaram e ficaram estendidas no chão. Ultrapassado o susto, com ambas as atletas a recuperarem, Rafa Pato esteve perto de abrir o ativo aos quatro minutos, mas uma bela intervenção de Ana Catarina manteve tudo a zeros. A resposta lusa não se fez tardar, com Janice Silva, por duas vezes, a ver Ana Sestari negar-lhe as intenções.

À passagem do minuto 15, numa reposição lateral, Inês Fernandes descobriu Fifó solta de marcação e, de primeira, a ala do Benfica atirou a contar, inaugurando o marcador. Até ao intervalo, as transalpinas cometeram a sexta falta. Porém, na cobrança do livre de dez metros, Pisko acertou no poste.

No segundo tempo, aos 27", Rafa Pato, de cabeça, repôs a igualdade, mas, poucos segundos depois, Ana Azevedo, com um pontapé espetacular, voltou a dar vantagem à equipa das Quinas e levou ao delírio o público presente nas bancadas. Nos últimos cinco minutos do desafio, Pisko e Cátia Morgado, com um bis, fizeram os restantes golos de mais uma vitória épica de Portugal.

Desta forma, a formação orientada por Luís Conceição junta-se a Espanha (bicampeã da Europa), Ucrânia e Hungria na final four da prova continental.