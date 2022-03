Portugal goleia Chipre por 16-0 na qualificação para Europeu de sub-19 de futsal

Redação com Lusa

A Seleção nacional de futsal de sub-19 entrou esta quinta-feira com o pé direito na qualificação para o Europeu da categoria, ao golear a congénere de Chipre, por 16-0.

A equipa das Quinas teve uma entrada forte no jogo, que lhe permitiu chegar cedo à vantagem, por Tiago Macedo, aos nove segundos, a passe de Lúcio Rocha, e ainda antes de atingir o primeiro minuto, aos 40 segundos, foi a vez do autor do golo inaugural retribuir e fazer o passe para o camisola 7 colocar o resultado em 2-0.

Rafael Freire fechou o resultado ao intervalo com o terceiro golo, aos 14 minutos, e, na segunda parte, a Seleção lusa marcou mais 13 golos, com destaque para o póquer de Lúcio Rocha e o hat-trick de Carlos Monteiro, além dos bis de Tiago Macedo, Edmilson e Rafael Freire.

Horas antes, a seleções da República Checa e da Grécia empataram a um golo no mesmo recinto desportivo, com os checos a adiantarem-se no marcador por Knobloch, aos três minutos, e os gregos a empatarem, aos 39.

A seleção lusa irá agora defrontar a Grécia, na sexta-feira, a partir das 18h, e encerra a participação nesta fase frente à República Checa, no domingo, a partir das 19h.

Apenas os vencedores dos grupos marcarão presença na fase final, que será disputada entre 3 e 10 de setembro, na cidade espanhola de Jaén.