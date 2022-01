Portugal "está muito focado no papel a desempenhar" no Euro'2022, garante Zicky Té

Pivô da equipa das Quinas, o mais jovem entre os eleitos, "já com um bocado de frio na barriga", realçou a união do detentor do troféu. Ausência de alguns colegas será "motivação extra"

Zicky Té, um dos convocados por Jorge Braz para o Europeu de 2022, salientou o foco e comprometimento da Seleção Nacional de futsal, chegada, este domingo, a Amesterdão, parar defender o título de campeão da prova.

"[O grupo está] Desejoso para ver o que aí vem. Sinto que o grupo está muito focado e comprometido no papel que tem de desempenhar neste Europeu. Sobretudo, é um grupo unido", disse o atleta, ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Zicky é o jogador mais jovem entre os 14 eleitos do selecionador Jorge Braz, mas conta já no currículo com um Mundial, conquistado há pouco mais de três meses na Lituânia, tal como uma Liga dos Campeões, pelo Sporting, embora ainda sinta "frio na barriga".

"Já há um bocado de frio na barriga, mas acho que faz parte. Esta é uma competição em que nunca participei. Certamente, vai ser mais especial. Já estive a ouvir alguns conselhos positivos. Estou a pensar neles e a absorvê-los da melhor maneira", contou.

Com 24 internacionalizações pela equipa das "quinas", o jovem pivô, de 20 anos, frisou que as ausências forçadas do lesionado Cardinal e do guarda-redes Edu, infetado com covid-19, bem como André Coelho - que se junta mais tarde ao grupo -, poderão servir como "fator de motivação extra" à comitiva portuguesa, tal como sucedeu no Mundial.

"Claramente que nos sentimos tristes pelos nossos colegas. Queríamos que estivessem aqui ao nosso lado, mas sinto que estamos todos a pensar no mesmo. Certamente que não queriam que a sua saída nos abalasse e, por isso, estamos motivados também por eles. Em vez de ser o fator tristeza, vai servir como fator de motivação extra", realçou.

Em relação à competição, Zicky espera um Europeu competitivo e difícil, considerando que "já não há tanta discrepância e tanta diferença entre as seleções", pois até "as seleções menos trabalhadas já têm muitas bases e entendem muito o que é o futsal".

"Acabam por tornar difíceis todos os jogos, mas é disso que gostamos. Sem olhar para o adversário, temos é de ter os nossos objetivos em mente e pô-los em prática em qualquer jogo, contra quem quer que seja", sublinhou o nomeado a melhor jovem jogador do mundo.

O Europeu2022 de futsal disputa-se entre quarta-feira e 06 de fevereiro, nas cidades neerlandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.

Os campeões europeus e mundiais estreiam-se logo no primeiro dia do torneio, frente à Sérvia, às 16:30 (horas de Lisboa), seguindo-se duelos com os Países Baixos, à mesma hora, no domingo, e com a Ucrânia, às 19:30 de dia 28, na última jornada do Grupo A.