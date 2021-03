Seleção Nacional via defrontar os africanos antes das partidas decisivas de apuramento para o Campeonato da Europa

A Seleção Nacional de Futsal vai defrontar Marrocos no dia 8 de abril, em hora a anunciar, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal.

O encontro antecede as últimas duas partidas de qualificação para o Europeu 2022, a 12 e 14 de abril, diante da Noruega, no mesmo local. O campeão europeu lidera o Grupo 8 de apuramento com oito pontos, mais um do que Chéquia e Polónia.