Portugal conhece rivais no Euro'2022 na segunda-feira

A seleção de Jorge Braz vai defender o título continental conquistado em 2018 numa prova com novo formato. Portugal integra o pote 1, com Espanha, Rússia e Cazaquistão

A Seleção Nacional de futsal, campeã do mundo, vai conhecer na segunda-feira os adversários na fase final do Europeu"2022, onde defenderá o título continental conquistado em 2018. O sorteio da prova que decorrerá nos Países Baixos, em Amesterdão e em Groningen, de 19 de Janeiro a 6 de Fevereiro, será em Zeist (Países Baixos), a partir das 17 horas.

Os campeões do Mundo e da Europa ainda não sabem se terão Ricardinho na comitiva para o Euro"2022, uma vez que o melhor jogador mundial só para a semana tomará uma decisão.

As seleções são distribuídas de acordo com o ranking de coeficientes. Assim, a constituição dos quatro potes é a seguinte: pote 1 - Espanha, Rússia, Portugal (campeão) e Cazaquistão; pote 2 - Croácia, Azerbaijão, Sérvia/Bielorrússia e Itália; pote 3 - Ucrânia, Eslovénia, Bósnia e Herzegovina e Polónia; pote 4 - Finlândia, Eslováquia, Geórgia e Países Baixos (anfitrião).

No pote 2 constam Sérvia e Bielorrússia, que ainda vão disputar um play-off, a realizar a 14 e 17 de novembro, para apurar o 16.º participante no Europeu. A única condicionante do sorteio é a Rússia e a Ucrânia não poderem fazer parte do mesmo agrupamento.

O Euro"2022 marca uma mudança radical em relação às últimas edições, com o número de seleções a passar de de 12 para 16. Este será também o primeiro a realizar-se a cada quatro anos. Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final.

A fase a eliminar decorrerá na arena Ziggo Dome, em Amesterdão, com capacidade para 10.500 espectadores, enquanto a fase de grupos terá lugar na MartiniPlaza, em Groningen, de 3.900 lugares.