Portugal começa a perder, reage e vence na estreia do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal venceu a Tailândia esta segunda-feira (1-4), na Zalgiris Arena, em Kaunas.

A seleção portuguesa de futsal estreou-se com uma vitória no Mundial. A equipa comandada por Jorge Braz esteve a perder por 1-0, mas demonstrou força ao reagir e golear a Tailândia esta segunda-feira, por 4-1. Com o resultado, Portugal ocupa o segundo posto do grupo C com os mesmos três pontos de Marrocos, que venceu as Ilhas Salomão por 6-0 e está à frente pelo maior saldo de golos.

Num início de jogo equilibrado, Portugal controlava bem. mas um erro defensivo, viu Sornwichian abrir o marcador no minuto 16, através de remate rasteiro que desviou em Erick e traiu Bebé.

A reação não tardou a acontecer. Bruno Coelho empatou aos 20 minutos. Na segunda parte, só deu Portugal. Os golos vieram com naturalidade com Erick (27'), Zick (29'), que com 20 anos tornou-se o jogador mais jovem de sempre pela seleção portuguesa no Mundial, e Pany (32').

Portugal volta a jogar na quinta-feira, perante as Ilhas Salomão, no mesmo recinto de Kaunas, enquanto o derradeiro jogo da fase de grupos disputa-se no domingo, na Svyturys Arena, em Klaipeda, com Marrocos. Apuram-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros.