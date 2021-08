Portugal bate Venezuela em jogo de preparação para o Mundial

Redação com Lusa

A seleção portuguesa prepara-se para o Campeonato do Mundo de Futsal Lituânia 2021.

A seleção portuguesa de futsal venceu esta sexta-feira (2-1) a congénere da Venezuela, no segundo jogo de preparação para o campeonato do Mundo, na Lituânia, disputado em Rio Maior.

A equipa portugueusa, que ao intervalo empatava sem golos, adiantou-se aos 22 minutos, por Erick Mendonça, tendo Tomás Paçó, sete minutos depois (29), ampliado a vantagem, que foi reduzida a um minuto do fim (39), por Jésus Viamonte.

Jorge Braz apostou nos jovens Tomás Paçó, Afonso Jesus e Zicky, com o capitão Ricardinho, e a partida começou com Portugal a assumir o controlo e a desçperdiçar as primeiras oportunidades, por Zicky, Ricardinho e Erick Mendonça.

O primeiro remate venezuelano surgiu apenas aos sete minutos, com Vítor Hugo a superiorizar-se a Wilmer Cabarcas, quando este estava isolado.

Até ao intervalo, as oportunidades sucederam-se, mas os golos estavam reservados para a segunda parte, em que a equipa das 'quinas' entrou novamente pressionante e desfez o empate logo aos 22 minutos. Erick Mendonça, numa boa jogada individual na ala direita, atirou ao canto inferior esquerdo da baliza, sem hipóteses para Carlos Sanz.

No minuto seguinte, foi a vez de Pany Varela arriscar na ala contrária. Depois de tirar um adversário do caminho, o ala português viu o remate embater no poste direito da baliza.

A resposta da formação orientada por Freddy Gonzalez chegou pouco depois, com Jésus Viamonte a atirar com perigo, após uma boa combinação ofensiva, mas foi Portugal quem voltou a marcar.

Pauleta tentou por duas vezes dilatar a vantagem, mas o segundo golo português chegou por intermédio de Tomás Paçó, que se estreou a marcar pela seleção nacional. Num momento em que o jogo estava repartido, Portugal recuperou bem defensivamente e, num lance de contra-ataque, Bruno Coelho assistiu o fixo do Sporting, que, ao segundo poste, rematou sem hipóteses para o guarda-redes contrário.

A seleção da Venezuela não baixou os braços e relançou a partida a um minuto do fim. Jésus Viamonte encerrou com êxito uma jogada de 5x4, para, a 17 segundos do fim, Alfredo Vidal obrigar Edu Sousa a uma excelente intervenção, que garantiu a vitória portuguesa.

No encontro de hoje, destaque, ainda, para a estreia do suporte de vídeo em jogos da seleção nacional. Aos dois minutos, a dupla de arbitragem recorreu à tecnologia para analisar um possível penálti por mão na bola dentro da área da Venezuela, que acabou por não se confirmar, e, já perto do fim, o árbitro Eduardo Coelho voltou a utilizar a tecnologia para analisar uma possível agressão de Pany Varela.

A seleção nacional despede-se de Rio Maior com dois triunfos em igual número de jogos e volta a concentrar-se no próximo domingo, em Viseu, para continuar a preparação para o Mundial, na Lituânia.

Jogo realizado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal - Venezuela, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Erick Mendonça, 22 minutos.

2-0, Tomás Paçó, 29.

2-1, Jésus Viamonte, 39.

Equipas:

- Portugal: Bebé, Edu Sousa, Vítor Hugo, André Coelho, Tomás Paçó, Afonso Jesus, Tiago Brito, João Matos, Fábio Cecílio, Erick Mendonça, Pauleta, Miguel Ângelo, Pany Varela, Zicky, Bruno Coelho e Ricardinho.

Treinador: Jorge Braz.

- Venezuela: José Villalobos, Freddy Chacin, Jhonny Rueda, Carlos Sanz, Wilmer Cabarcas, Greydelvid Teran, Henry Gutierrez, Carlos Alberto Polo, Jésus Viamonte, Enderson Suarez, Carlos Vento, Wilson Francia, Alfredo Vidal, Milton Francia, Rafael Morillo e Eneiker Morales.

Treinador: Freddy Miguel Gonzalez.

Árbitros: Cristiano Santos (AF Porto), Eduardo Coelho (AF Aveiro), Miguel Castilho (AF Lisboa) e cronometrista Pedro Costa (AF Coimbra).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pany Varela (35).

Assistência: Cerca de 180 espetadores.