Portugal bate Espanha nos penáltis e conquista a Finalíssima de futsal

Após um empate 1-1 no tempo regulamentar, Portugal bateu a Espanha nos penáltis (4-2) e conquistou a Finalíssima de futsal.

Portugal, campeão europeu e mundial, conquistou, este domingo, a primeira edição da Finalíssima de futsal, ao vencer a Espanha, por 4-2, no desempate por penáltis, após uma igualdade a um golo.

Na final da nova prova, organizada pelas confederações europeia (UEFA) e sul-americana (CONMEBOL) e disputada em Buenos Aires, Miguel Mellado deu vantagem aos espanhóis, aos 19 minutos, mas Afonso Jesus empatou aos 28.

Nos penáltis, Portugal não desperdiçou nenhuma tentativa, com o guarda-redes Edu, entrado só para os penáltis, a defender dois remates espanhóis.

André Sousa, com uma grande exibição, nos 40 minutos e no prolongamento, e Edu, com dois penáltis defendidos, foram os principais responsáveis da proeza da Seleção Nacional. Foi a quarta vez consecutiva que Portugal derrotou a seleção do país vizinho em jogos oficiais.

Portugal junta este troféu aos dois títulos europeus (2018 e 2022) e ao título mundial (2021). A 10 de fevereiro de 2018, derrotou os espanhóis, na final do Europeu da Eslovénia, por 3-2, com um golo de Ricardinho e dois de Bruno Coelho. A 27 de setembro de 2021, voltou a vencer a Espanha, nos quartos-de-final do Mundial da Lituânia, por 4-2, após prolongamento, e a 24 de fevereiro deste ano, venceu, nas meias-finais do Europeu realizado nos Países Baixos, por 3-2.