Portugal bate a Lituânia em Loulé na caminhada para o Mundial de 2024

A Seleção Nacional de futsal venceu a Lituânia por 2-0, num jogo a contar para a terceira jornada do grupo 4 de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2024. Com este triunfo, só uma hecatombe tirará a formação orientada por Jorge Braz da Ronda de Elite, que é a próxima fase de qualificação para o certame intercontinental, onde Portugal ambiciona estar presente para defender o inédito título conquistado no ano passado, na final frente à Argentina.

No Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, a equipa das Quinas, sempre por cima na partida, como era esperado, foi muito perdulária no primeiro tempo. Depois de oportunidades flagrantes desperdiçadas por Mário Freitas e Pauleta e de um remate ao poste de Silvestre Ferreira, Erick Mendonça desbloqueou o marcador, à passagem do minuto 14. Após um canto cobrado, na direita, por Mário Freitas, o universal do Sporting, com o pé esquerdo, disparou de primeira e a bola passou por entre as pernas do guarda-redes Ernestas Macenis. Até ao intervalo, Afonso Jesus teve a hipótese de dilatar a vantagem lusa, mas, em boa posição, atirou ao lado.

Na segunda parte, os lituanos entraram mais desinibidos, criaram algumas situações e, aos 31", Edgaras Baranauskas (que foi o elemento mais perigoso do conjunto liderado por Dentinho), solto de marcação, à boca da baliza, teve uma perdida incrível. Pelo meio, Silvestre Ferreira e Pany Varela podiam ter feito o segundo de Portugal, mas o golo da tranquilidade só chegou mesmo aos 34 minutos, com um pontapé fulminante de Pauleta, que concluiu, da melhor forma, mais um canto traçado a régua e esquadro por Mário Freitas.