Portugal ascende à vice-liderança do ranking de futsal da FIFA

Equipa das Quinas, que ultrapassou a Espanha e a Argentina, está a 28 pontos do (novo) líder Brasil

O estatuto de bicampeão europeu alcançado nos Países Baixos, em 6 de fevereiro, permitiu a Portugal, líder do ranking da UEFA da modalidade, ascender ao segundo lugar da hierarquia mundial definida pela FIFA, com 1763 pontos, revelou o órgão.

Num espaço de cerca de dois meses, a Seleção, detentora do troféu do Campeonato do Mundo, galgou duas posições na lista - era quarta classificada - ao ultrapassar a Espanha (semifinalista no Euro'2022) e a Argentina - 1756 e 1754 pontos.

Portugal está, agora, a 28 pontos do líder Brasil (1791), que destronou a Espanha. A seleção roja passou a ocupar o quarto lugar do ranking mundial, enquanto a Rússia, finalista derrotada na final do Euro'2022, é dona do quinto lugar da tabela.