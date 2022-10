Portugal arrasou a abrir apuramento para Europeu feminino de futsal

Triunfo por 14-0 frente à Bielorrússia.

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou a Bielorrússia por 14-0, no seu primeiro encontro de qualificação para o Europeu de 2023, que dominou do princípio ao fim, após marcar dois golos nos dois primeiros minutos.

Cabeça de série do Grupo 3, Portugal inaugurou o marcador com 47 segundos decorridos, graças a um remate ao ângulo superior esquerdo da "capitã" Ana Azevedo, alargou a vantagem no segundo minuto por Carla Vanessa, melhor marcadora lusa no desafio, com quatro golos, e "descolou" para uma vitória de "dois dígitos", marca que consumou na segunda parte.

À exceção de um lance em que Anastasiya Igrusha surgiu isolada e rematou para defesa de Ana Catarina, ao minuto cinco, o jogo desenrolou-se no sentido da baliza bielorrussa e o terceiro golo surgiu ao minuto seis, quando Krystsina Tsikhavodava marcou na própria baliza, ao tentar intercetar um passe de Janice Silva para Fifó.

Lançada pelo selecionador Luís Conceição no decurso da partida, Janice Silva marcou o 4-0, aos sete minutos, e "bisou" aos 18 (7-0), depois de Polina Shatsilenia fazer o segundo autogolo do jogo e de Carla Vanessa marcar pela segunda vez, de grande penalidade, aos 13.

A primeira metade encerrou com o remate certeiro ao ângulo superior esquerdo de Fifó para o 8-0, jogadora que avolumou a conta pessoal na etapa complementar, com os tentos que valeram o 10-0, ao minuto 25, e o 11-0, aos 28, já depois de Carla Vanessa ter repetido o "gosto ao pé", aos 23.

A 14 atletas lusas convocadas para o apuramento tiveram minutos, e a guarda-redes suplente, Maria Odete Rocha, teve de se aplicar aos 32 minutos para negar o golo Yana Ray, mantendo a baliza a salvo.

No Pavilhão Multiusos de Fafe, a cidade do clube que representa, o Nun"Álvares, Carla Vanessa fechou a conta pessoal aos 34 minutos, antes de Ana Azevedo marcar pela segunda vez, aos 36, e de Janice Silva pela terceira, a 47 segundos do fim.

Com a goleada aplicada à Bielorrússia, Portugal ascendeu à liderança do Grupo 3, com os mesmos três pontos da Itália, que derrotou hoje a Eslovénia por 8-0.

A equipa das "quinas" defronta as eslovenas na sexta-feira, a partir das 21:00, e encerra o Grupo 3 perante a Itália, às 21:00 de domingo, também em Fafe.

Cada uma das seleções vencedoras dos quatro grupos de qualificação apura-se para o Campeonato da Europa de 2023, agendado para março.

Jogo no Pavilhão Multiusos de Fafe.

Bielorrússia - Portugal, 0-14.

Ao intervalo: 0-8.

Marcadoras:

0-1, Ana Azevedo, 01 minuto.

0-2, Carla Vanessa, 02.

0-3, Krystsina Tsikhavodava, 06 (própria baliza).

0-4, Janice Silva, 07.

0-5, Polina Shatsilenia, 13 (própria baliza).

0-6, Carla Vanessa, 13 (grande penalidade).

0-7, Janice Silva, 18.

0-8, Ana Sofia Gonçalves "Fifó", 20.

0-9, Carla Vanessa, 23.

0-10, Ana Sofia Gonçalves "Fifó", 25.

0-11, Ana Sofia Gonçalves "Fifó", 28.

0-12, Carla Vanessa, 34.

0-13, Ana Azevedo, 36.

0-14, Janice Silva, 40.

Equipas:

- Portugal: Ana Catarina, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Daniela Ferreira "Pisko". Jogaram ainda Ana Sofia Gonçalves "Fifó", Inês Fernandes, Carol Rocha, Janice Silva, Maria Pereira, Carolina Pedreira, Leninha, Jenny e Maria Odete Rocha.

Selecionador: Luís Conceição.

- Bielorrússia: Darya Zalko, Anastasiya Igrusha, Polina Shatsilenia, Olga Aniskovtseva e Liana Miroshnichenko. Jogaram ainda Natalya Vasilyeva, Yana Ray, Tatiana Pelyovina, Elena Buzinova, Krystsina Tsikhavodava, Tatiana Pelyovina, Anna Marozava e Valeriya Kharitonchik.

Selecionador: Sergei Kouznesov.

Árbitros: Ozan Soykan (Turquia) e Ibrahim El Jilali (Países Baixos).

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 700 espectadores.