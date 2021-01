"Polónia? Vamos preparar-nos até ao mínimo detalhe"

Pany, ala da Seleção Nacional de futsal, quer "qualidade e organização" no encontro contra a Polónia, relativo à qualificação para o Europeu de 2022

O ala Pany defendeu que só com "qualidade e organização" a seleção portuguesa de futsal poderá vencer os dois jogos com a "motivada" Polónia no arranque do apuramento para o Euro'2022, nos Países Baixos.

"A Polónia é uma equipa que gosta de jogar, organizada e que também tem o objetivo de estar no Europeu, pelo que nos vai criar dificuldades extra. Vai jogar contra o atual campeão da Europa, pelo que a sua motivação será grande. Vamos ter de contrariá-los com a toda a nossa qualidade e organização", vincou.

No Grupo 8, que inclui ainda a Noruega e República Checa, Portugal defronta a Polónia na sexta-feira em Mafra e depois em 3 de fevereiro compete em Lodz.

Pany entende que o atual modelo de qualificação - dois jogos consecutivos contra cada seleção - é "mais competitivo", além de permitir "mais tempo para a preparação", uma vez que há um maior distanciamento temporal entre os embates.

Antes, o apuramento era discutido em três jogos, normalmente em sistema de poule concentrada.

Após os desafios com a Polónia, seguem-se dois com a República Checa em março e outros tantos em abril com a Noruega, que atuará sempre como visitante, dadas as apertadas regras de circulação no país devido à covid-19.

O atleta do Sporting assume a "responsabilidade" do grupo, no qual há "bom ambiente" e, acima de tudo, "grande concentração", lembrando que estão todos unidos num mesmo "propósito".

Portugal não compete oficialmente desde fevereiro - "os tempos não têm sido fáceis" -, porém Pany garante que o grupo está a "adaptar-se bem" à nova realidade ditada pela conjuntura pandémica e a preparar-se da "melhor forma".

"Vamos preparar-nos até ao mínimo detalhe, pois sabemos da dificuldade que vamos encontrar. É neste tipo de jogos que nós, os atletas e a seleção portuguesa, gostamos", concluiu.

O grupo tem treinado no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo, Oeiras, contudo todos os jogos de Portugal em casa vão decorrer em Mafra.