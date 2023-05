Polémico Mação-Benavente: CD da AF Santarém abre processo disciplinar

Mação venceu por 60-0, resultado suficiente para se sagrar campeão distrital de futsal.

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém (AFS) abriu um processo disciplinar aos factos que levaram ao triunfo 60-0 do Mação sobre o Benavente, que lhe permitiria vencer o campeonato distrital de futsal.

Em virtude do "resultado inconcebível para um normal jogo de futsal", a direção da AFS, que também participou da ocorrência ao Ministério Público, enviou uma participação disciplinar, para o "órgão competente" que agora avançou o processo.

O desafio em causa disputou-se no sábado, com o expressivo triunfo contra um adversário que apenas apresentou três atletas, dois deles juniores, alegando que a mudança do horário do jogo terá impedido os restantes futebolistas de participarem no encontro.

Aludindo à Lei n.º 50/2007 de 31 de agosto, que estabelece "um novo regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva", a direção da AFS decidiu atuar junto dos órgãos disciplinares e judiciais competentes.

Entretanto, não homologou o resultado do desafio, nem o da competição, pelo que ainda não está clarificado quem será o campeão distrital.

O Vitória de Santarém entrou na última jornada com os mesmos pontos do Mação, mas com uma vantagem de 33 golos.

Em sua defesa, o Benavente contou que já tinha dado conta à AFS de que, perante a alteração do horário, teria dificuldades em reunir uma equipa completa de cinco futebolistas para apresentar no derradeiro desafio do campeonato.

Já o Mação disse ter manifestado disponibilidade para jogar numa outra data ou horário, responsabilizando a AFS pela realização do encontro: sugeriu à associação que faça "uma reflexão sobre casos idênticos que ocorrem nos mais diversos campeonatos organizados pela mesma e que não têm o mesmo tratamento".