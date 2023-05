Polémica no futsal: "Os jogadores da equipa a perder apressavam-se a ir para o círculo central..."

Vitória de Santarém acusa Benavente de ato premeditado

A vitória do Mação diante do Benavente, por 60-0, a contar para a I divisão da AF Santarém, além de robusta e pouco comum, está a ser alvo de uma longa polémica nas redes sociais. Este resultado deu o título de campeão à formação de Mação, que conseguiu reverter a desvantagem de -33 golos em relação ao Vitória de Santarém. É importante referir que nas distritais o jogo tem 70 minutos, 35 para cada parte, sem que o cronómetro pare. Apesar disso, o resultado também pode ser explicado pelo número de jogadores do Benavente: apenas três, um guarda-redes e dois jogadores de campo.

Contactado por O JOGO, o diretor do Vitória de Santarém, Sérgio Fernandes, explicou que houve um ato premeditado do Benavente. "O que pensamos que aconteceu, e que está à vista de todos, é que houve um ato claramente premeditado, anunciado pelo treinador do Benavente, num jogo da semana passada. O treinador do Benavente passou pelo nosso banco técnico e disse "o campeonato de seniores já foi, no sábado é que me vou rir". Parafraseando a pessoa. Como já tínhamos essa desconfiança, quisemos alertar as entidades competentes, neste caso a AF Santarém, e fizemos uma exposição durante a semana anterior, de forma a deixar expressa uma evidência de premeditação que veio a confirmar-se", começou por dizer o dirigente, lamentando toda a situação.

"Isto é típico reflexo das rivalidades tóxicas que se vão desenvolvendo ao longo das épocas, alguma falta de formação, também, de alguns responsáveis que vão conduzindo este tipo de situações que só envergonham quem nela participa, e o próprio futsal", atirou.

Sérgio Fernandes explicou, ainda, que dos três jogadores em campo do Benavente, dois eram "juniores" e o guarda-redes utilizado "nem costuma jogar nessa posição". "Foi tudo um improviso. Nos vídeos que andam a circular conseguimos constatar que os próprios jogadores da equipa que estava a perder se apressaram a ir para o círculo central para que o adversário prosseguisse com a sua missão de marcar golos, e tudo isto é muito estranho. O que esperamos é que haja uma ação forte de quem tutela tudo isto, a AF Santarém e FPF, porque a bandeira da ética está sempre a ser apregoada e nós, nestes momentos decisivos, é que temos de dar o exemplo porque isto desvirtua completamente a essência do desporto", rematou.