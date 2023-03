Pleno de vitórias: Portugal vence Bielorrússia na corrida ao Mundial de futsal

Vitória sobre a Bielorrússia (4-2), na Arménia, no encerramento da 1.ª fase de apuramento para o Mundial"2024.

Portugal já estava antecipadamente qualificado para a Ronda de Elite

A seleção portuguesa de futsal, campeã do mundo em título, concluiu o percurso 100% vitorioso na Ronda Principal de qualificação para o Mundial de 2024, ao vencer a Bielorrússia por 4-2, no último jogo do Grupo 4.

Portugal, que já estava antecipadamente qualificado para a Ronda de Elite - a última de acesso à fase final do torneio -, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Erick (dois minutos) e Bruno Coelho (20), mas a Bielorrússia empatou por Artsiom Zuyenak (23) e Dmitri Shimanovski (28), antes de Fábio Cecílio (29) e Zicky (30) confirmarem o triunfo luso.

Em Erevan, capital da Arménia, onde a Bielorrússia disputa os jogos na condição de anfitriã devido às sanções motivadas pela guerra na Ucrânia, Portugal sentiu menos dificuldades do que em Paredes, onde venceu por 5-3, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 2-1, na estreia no Grupo 4, em outubro de 2022.

O também bicampeão europeu em exercício confirmou o favoritismo com o "pleno" de vitórias no agrupamento, uma vez que também se tinha imposto no duplo confronto com a Lituânia, por 6-0, em Kaunas, e 2-0, em Loulé.

Ao contrário do que sucedeu no primeiro confronto entre as duas seleções, Portugal entrou, praticamente, a ganhar, graças a um golo marcado por Erick, logo aos dois minutos, após uma assistência de Zicky, que deixou o universal isolado perante o guarda-redes adversário.

A seleção nacional aumentou a vantagem perto do intervalo, aos 20 minutos, por intermédio de Bruno Coelho, com um remate na área dos bielorrussos, que estavam em inferioridade numérica momentânea, devido à expulsão de Dmitri Los, por acumulação de cartões amarelos, aos 19.

Tiago Brito acertou na barra da baliza bielorrussa no início da segunda parte, mas a equipa da "casa" reduziu pouco depois, aos 23 minutos, através de Artsiom Zuyenak, com um remate em posição frontal, repetindo a "dose" aos 28, num lance muito semelhante, concluído por Dmitri Shimanovski.

A formação liderada pelo selecionador Jorge Braz respondeu de imediato e restabeleceu a vantagem de dois golos no espaço de outros tantos minutos, com tentos marcados por Fábio Cecílio, aos 29, e Zicky, aos 30, que não se alterou, apesar de o adversário ter alinhado com um guarda-redes avançado na parte final.

Jogo disputado em Erevan, na Arménia.

Bielorrússia - Portugal, 2-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Erick, 02 minutos.

0-2, Bruno Coelho, 20.

1-2, Artsiom Zuyenak, 23.

2-2, Dmitri Shimanovski, 28.

2-3, Fábio Cecílio, 29.

2-4, Zicky, 30.

Equipas:

- Bielorrússia: Aleksei Luksha, Anton Matveenko, Vladislav Selyuk, Aleksei Pinchuk e Dmitri Los. Jogaram ainda: Aleksandr Olshevski, Artsiom Zuyenak, Igor Scherbich, Yuri Dubkov, Dmitri Shimanovski, Dmitri Shvedko e Artem Kozel.

Treinador: Aleksandr Chernik.

- Portugal: Edu, João Matos, Erick, Pany Varela e Zicky. Jogaram ainda: Tiago Brito, Neves, Afonso Jesus, Pauleta, Fábio Cecílio, Tomás Paçó, André Coelho, Bruno Coelho e André Sousa.

Treinador: Jorge Braz.

Árbitro: Cédric Pelissier (França).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Dmitri Los (07 e 19) e Erick (34). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Dmitri Los (19).