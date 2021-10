Peléh, estrela no Fundão: "Perdi amigos para o crime, uns morreram e muitos estão presos"

Uma confiança inabalável foi o segredo de Peléh para ajudar, com dois golos, a formação da Beira Baixa a derrotar o Sporting, na última jornada, e a assumir a liderança da Liga Placard

"É hoje, é hoje!". Foi este o incentivo de Peléh antes do jogo do Fundão frente ao Sporting na última jornada da Liga Placard, que terminou com a vitória da formação da Beira Baixa por 4-2. O ala brasileiro, de 22 anos, está em Portugal desde a época 2017/18 e foi um dos responsáveis pelo triunfo do Fundão ao apontar dois golos.