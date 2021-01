Bruno Guimarães, treinador do Braga em ano de estreia na Liga Placard, confidenciou que a proposta foi "irrecusável", apesar de já ter tido convites de outros clubes anteriormente.

Há quase um mês no comando técnico do Braga, Bruno Guimarães está a fazer a primeira época na Liga Placard. Quando surgiu a proposta, o treinador de 40 anos sentiu que era o momento certo para este passo na carreira. "Desde que sou treinador que me sinto preparado para chegar ao mais alto patamar da modalidade. Apesar de não ter sido o primeiro convite de uma equipa da Liga Placard, a possibilidade de treinar um clube com a dimensão histórica do Braga tornou a proposta irrecusável", explicou.

Quando chegou aos bracarenses - para ocupar o lugar deixado por Paulo Tavares -, o treinador encontrou a equipa numa fase delicada, com dez pontos em dez jogos. "Pela primeira vez na minha carreira, assumi um projeto sem o ter planeado. A situação era delicada devido à má classificação da equipa e aos índices de confiança dos atletas. Inicialmente era primordial enfatizar o fator psicológico nos jogadores e unir o grupo", justificou o treinador, salientado que depois de analisar os jogos fez "alguns reajustes".

Estreia: Bruno Guimarães está, pela primeira vez, a treinar na I Divisão

Chegar a um clube a meio de uma época atípica devido às condicionantes da covid-19 também não foi tarefa fácil. Mas, neste ponto, o técnico teceu elogios à estrutura do Braga. "Tem sido muito difícil gerir algumas situações, mas a saúde e bem-estar tem de imperar. Na Liga Placard, os testes que temos feito todas as semanas deixam-nos mais seguros e protegidos. E aqui também entra o papel da estrutura do clube, que também proporciona todas as condições de segurança", confidenciou o timoneiro bracarense.

Desde que assumiu o comando técnico, Bruno Guimarães já conseguiu atingir a final da Taça de Portugal (referente à época passada, onde perdeu com o Sporting) e recuperou fulgor no campeonato - neste momento está em 10º. lugar -, com oito pontos em cinco encontros. Um deles conquistado diante do Benfica, na última jornada. De relembrar que o Braga, a par do Sporting, foram as únicas equipas a tirar pontos aos encarnados. Ainda assim, o treinador evita euforia. "A resposta à derrota da Taça foi dada no jogo com o Benfica, onde percebemos melhor todos os momentos do jogo, fomos muito competentes e consistentes. Mas só posso confirmar o bom momento, se ganharmos o próximo jogo. Caso contrário, o empate com o Benfica foi só um ponto. É importante manter o foco e não nos envaidecer com este resultado", concluiu o técnico.

Dores de crescimento na Taça

A final da Taça de Portugal foi o primeiro grande teste de Bruno Guimarães, um jogo em que o treinador tirou ilações. "Não ficámos satisfeitos, queremos voltar lá e vencer. Temos uma equipa muito jovem e foi muito bom vivenciar uma final. À derrota chamo-lhe de dores de crescimento", explicou o técnico. Questionado sobre a preparação dos jogos com o Benfica e Sporting, Bruno Guimarães admitiu que estas têm um gostinho especial. "Respeitamos todos os adversários, e não fazemos diferenciações, contudo sei que defrontar o Benfica e Sporting traz uma motivação extra", concluiu.