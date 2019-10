"Peguei na caneta e levei um bofetão da minha mãe. Tinha dado a palavra ao Benfica"

Ricardinho já havia dado a palavra ao clube da Luz, mas uma proposta tentadora quase o fez mudar de ideias. A mãe não permitiu.

Numa reportagem do canal espanhol Vamos, Ricardinho recuou aos primórdios da carreira para lembrar o dia em que quase faltou à palavra com o Benfica, já depois de ter prometido assinar pelo emblema encarnado.

"Sentei-me com o diretor [do Benfica], perguntou-me quanto ganhava. 'Vamos ajudar-te, vais ser o melhor do mundo', parecia que me estava a dizer o que realmente aconteceu. 'Sim ou não?', perguntou-me. Respondi sim. 'Aperta-me a mão, que isso vale mais do que tudo", começou por relatar o craque do futsal português, recordando o dia em que chegou a acordo verbal com o clube da Luz. Mais tarde, surgiu uma proposta do Freixieiro, que quase fez Ricardinho mudar de ideias. A mãe, Olga David, começou por contar essa parte da história:

"Juntei em casa o presidente do Freixieiro e do Miramar, que o queria levar para o Benfica. O presidente do Freixieiro sabia que éramos pobres e disse 'assinam e este dinheiro é para vocês'", explica a progenitora do jogador, que acabaria por dar uma bofetada ao filho. Ricardinho conta.

"Faço assim para apanhar uma caneta e levei uma bofetão que fiquei branco e chorei de vergonha, não foi pela dor. 'Mas é muito dinheiro', disse a chorar. Nem tinha saído do Porto e podia ficar ao pé de casa, achava que estava tudo bem", disse o jogador do Inter Movistar, com a mãe a não demorar para justificar o gesto:

"Somos pobres, mas somos honestos. Deste a tua palavra ao Benfica, não foi? Agora vais para lá. A palavra vale mais do que tudo", rematou Olga.

Ricardinho, de 34 anos, representou o Benfica durante sete temporadas. Em 2013, já depois de passar por clubes como o Nagoya Oceans e o CSKA Moscovo, assinou pelo Inter Movistar, clube pelo qual atua.