Pedro Nobre: "Supertaça feminina? O que pode fazer a diferença é o controlo emocional"

O Benfica, atual campeão nacional, procura conquistar a competição pela sétima vez, enquanto o Nun"Álvares, vencedor da Taça de Portugal e Taça da Liga na época passada, vai à luta para levar o troféu para Fafe pela primeira vez.

Benfica e Nun"Álvares vão discutir, na manhã de domingo, em Matosinhos, a Supertaça feminina de futsal, com o treinador da equipa de Fafe, que procura vencer o troféu pela primeira vez, a alertar para a importância do "controlo emocional".

"Este ano estamos na mesma linha do ano passado, queremos lutar sempre pela vitória. Estamos nesta competição por direito próprio, estamos preparados para competir e viemos para lutar pela vitória", indicou.

Apesar das diferenças entre as duas formações, nomeadamente na profundidade de plantel, o treinador de 47 anos recordou as duas conquistas na temporada passada, ambas contra o Benfica, e vincou que estas são as duas atuais melhores equipas do futsal nacional.

"Apesar de termos menos profundidade, num jogo de 'mata-mata' a diferença é menor do que nas finais do campeonato. O que pode fazer a diferença é o controlo emocional, temos um leque de jogadoras experientes. As atletas sabem que têm que dar tudo, porque não sabemos quando voltamos a disputar um título destes", apontou.

A nível estratégico, disse não esperar grandes surpresas, por se tratar de duas equipas que se conhecem bem, apontando a "gestão emocional e fator sorte" como elementos determinantes no jogo entre "duas grandes equipas, com atletas de nível mundial".

O Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos recebe a final da Supertaça feminina de futsal entre o Nun"Álvares e o Benfica, às 11h00.

Na parte da tarde, é a vez da final masculina entre o bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, Sporting, e o Benfica, finalista derrotado.