Pedro Cary anuncia que vai terminar a carreira no final da temporada

Aos 38 anos, o ala/fixo dos Leões de Porto Salvo anunciou que vai retirar-se do futsal no fim da época.

Pedro Cary, internacional português e ala/fixo dos Leões de Porto Salvo, anunciou esta quarta-feira que vai terminar a carreira de jogador no final da presente temporada.

"Vou terminar a carreira no fim desta época desportiva. Estou consciente de que a vida de atleta não dura para sempre. Preparei-me ao longo destes últimos anos, principalmente desde 2019, para perceber que era importante fazê-lo de uma forma serena e calma, e acima de tudo, não deixar arrastar uma carreira, que acho que é das principais lacunas que os atletas têm, que é não sair de uma forma digna. Acho que merecemos isso e nada melhor do que sermos nós, responsáveis pela nossa carreira, a fazê-lo. Há um término e as coisas têm de ser colocadas nesse ponto. Há mais vida para além do desporto", afirmou, em declarações ao Canal 11.

Internacional português em 159 ocasiões (39 golos), Pedro Cary joga pelos Leões de Porto Salvo desde 2019, contando ainda com passagens pelo Saragoça, Sporting, Belenenses, Melilla (Espanha), Fontaínhas e Benfica de Loulé.

Durante a carreira, Cary conquistou uma Liga dos Campeões, seis campeonatos, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças e uma Taça da Liga com as cores leoninas, que vestiu entre 2010 e 2019. De resto, levantou mais uma Taça de Portugal ao serviço do Belenenses, para além de ter sido campeão europeu por Portugal, em 2018.

