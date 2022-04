Pavilhão Ricardinho foi apresentado com sorrisos do craque

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O pavilhão desportivo de Valbom, freguesia do concelho de Gondomar onde nasceu Ricardinho, foi alvo de obras de requalificação e à boleia das melhorias mudou também de nome. A partir desta quarta-feira passou a chamar-se Pavilhão Ricardinho.

O internacional português, que esta quinta-feira despede-se da seleção de futsal num particular com a Bélgica, marcou presença no inauguração.

Na cerimónia estiveram ainda presentes Marco Martins, presidente da CM de Gondomar, Pedro Dias, Diretor da FPF, José Neves, Presidente da AF Porto, e José Pereira, Presidente da ANTF.

Ricardinho nasceu em Valbom, Gondomar, a 3 de setembro de 1985, tendo começado a jogar futsal no Gramidense Infante, emblema da região gondomarense.