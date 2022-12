Pavilhão de Gondomar recebe fases finais da Taça da Liga de futsal

Redação com Lusa

O pavilhão multiusos de Gondomar vai receber as fases finais da Taça da Liga de futsal nos setores masculino e feminino, entre 26 e 29 de janeiro de 2023, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O recinto, com capacidade para 4.400 espetadores, já recebeu várias competições organizadas pela FPF e será o palco das grandes decisões da Taça da Liga da época 2022/23, com a realização da "final a oito" masculina e "final a quatro" feminina.

O elenco no setor masculino ainda não é conhecido, uma vez que os oitavos-de-final da prova se realizam a sete de janeiro de 2023, mas no feminino já estão definidos os quatro clubes participantes: Nun'Álvares, detentor do troféu, Benfica, Sporting e Novasemente.