Paulinho Rocha rende Pedro Moreira no futsal do Portimonense

Além de continuar a jogar e de treinar os seniores, Paulinho vai também coordenar toda a modalidade nos alvinegros

O novo ciclo no futsal do Portimonense tem como principal rosto Paulinho Rocha, que chegou ao clube em 2019 e se prepara agora para coordenar toda a modalidade, com a curiosidade de acumular este cargo com o de jogador, uma vez que ainda não pretende arrumar as chuteiras. Paulinho, 33 anos, é um antigo internacional, com enorme experiência dentro e fora do campo, com passagens por Freixieiro, Benfica e Braga, entre outros, e presenças em países como a Rússia e a Bélgica.

A descida dos alvinegros à II Divisão Nacional teve pois como reflexo imediato esta troca de treinadores, face à saída de Pedro Moreira, cujo "desgaste acumulado" de nove épocas o levou a terminar uma ligação de muitos anos, durante os quais contribuiu decisivamente para a divulgação do futsal e posterior subida da equipa até à liga principal. Paulinho Rocha foi pupilo de Pedro Moreira nas derradeiras temporadas e vai agora assumir as funções de jogador-treinador, acumulando ainda o cargo de coordenador de toda a modalidade, incluindo a formação.