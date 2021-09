Pauleta testa positivo à covid-19 e falha o Portugal-Paraguai

Pauleta "testou positivo à covid-19 na quinta-feira e apresenta sintomas ligeiros".

O ala Pauleta testou positivo ao novo coronavírus e é uma das três baixas na seleção portuguesa de futsal, que defronta hoje o Paraguai, num particular de preparação para o Campeonato do Mundo de 2021.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pauleta "testou positivo à covid-19 na quinta-feira e apresenta sintomas ligeiros".

"O ala entrará em fase de recuperação e juntar-se-á ao grupo de trabalho assim que a situação clínica estiver normalizada e a Direção-Geral da Saúde autorize", acrescentou a FPF.

O organismo explicou que Tiago Brito, que tem partilhado quarto com Pauleta no estágio, teve um teste negativo e ficou em isolamento profilático, falhado também o duelo com os paraguaios.

"Tiago Brito cumprirá um plano individualizado de treino e integrará os trabalhos conjuntos assim que for autorizado pela Direção-Geral da Saúde", esclareceu a FPF.

Os dois jogadores vão falhar a viagem em 9 de setembro para Lituânia, país organizador do Mundial, e juntam-se posteriormente à equipa liderada por Jorge Braz, devendo também falhar a estreia diante a Tailândia, em 13.

"A seleção concentrou-se no dia 8 de agosto em Rio Maior e cumpre a sua quarta semana de preparação. Toda a comitiva tem feito testes regulares à covid-19", adiantou o organismo.

Por seu lado, Tomás Paço tem uma lesão na perna direita e também é baixa certa no particular com a seleção sul-americana, que arranca às 20:00, no Pavilhão Cidade de Viseu.

O Campeonato do Mundo vai decorrer de 12 de setembro a 3 de outubro.