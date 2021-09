Pauleta está a realizar um sonho e "preparado para tudo"

Ala da Seleção Nacional estreou-se no Mundial da Lituânia diante das Ilhas Salomão.

Pauleta, jogador da Seleção Nacional de futsal que na sexta-feira defronta a Sérvia, em Kaunas, na Lituânia, para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, passou por uma situação complicada na etapa final do estágio em Portugal. Superada a covid-19, o ala já se estreou no Mundial diante das Ilhas Salomão e diz que estar nesta competição é a concretização de um sonho.



"Para mim está a ser a realização de um sonho. Este é o palco de sonho para qualquer atleta de alto nível e estou a gostar muito desta experiência. Estou satisfeito com o processo da equipa. A cada dia que passa estamos a melhorar, no sentido de alcançarmos os nossos objetivos", defendeu, apontanmdo o caminho a seguir: "O próximo objetivo é seguir em frente para os quartos de final e pela frente vamos ter a Sérvia. Já sabemos o que eles fazem e estamos prontos para o jogo. A Sérvia é uma equipa aguerrida, forte fisicamente e experiente, mas nós estamos prontos para os defrontar."



Pauleta falhou o primeiro jogo por ter chegado à Lituânia no próprio dia do encontro de estreia de Portugal no Mundial e esteve de fora da última partida diante de Marrocos, por opção. O ala, sempre com um sorriso de felicidade no rosto, diz estar preparado para tudo, tendo em mente apenas o objetivo de poder ajudar a equipa.



"Estou preparado para tudo. Estou aqui para ajudar a equipa a atingir o seu objetivo, que é chegar às medalhas", garantiu o jogador do Sporting.