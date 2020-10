Pataias: a aldeia dos sonhos de um goleador em Portugal

Chegou ao Burinhosa na época passada, após um ano ao serviço do Levante. Rick contou como é que surgiu esta paixão pelo futsal e confidenciou a felicidade que sente pelo bom arranque de época.

Cleiton Henrique, mais conhecido por Rick, é o homem do momento do Burinhosa. O atleta brasileiro, de 27 anos, marcou sete golos em quatro jogos disputados e é já o melhor marcador da Liga Placard.

Nasceu no Brasil, numa terra chamada Sertãozinho, mas tinha o sonho de jogar futsal e de chegar aos palcos da Europa. "Sempre gostei de futsal desde muito pequenino e o meu maior sonho era poder jogar para ajudar a minha família", começou por dizer Rick. Aos sete anos começou a dar os primeiros toques num clube da terra e foi já em adulto que chegou ao principal escalão da modalidade no Brasil, numa altura em que os estudos já tinham sido postos de parte. "O maior salto foi quando me estreei no campeonato nacional, quando representei o Copagri e mais tarde o Intelli. Houve uma altura em que pensei em estudar, tirar um curso para trabalhar em empresas, mas acabei por desistir e dedicar-me a 100% ao futsal, onde estou agora", confidenciou o brasileiro.

A mudança para a Europa aconteceu na temporada 2017/2018, quando assinou pelo Levante de Espanha. "Tive seis meses muito bons no Intelli e foi talvez por isso que surgiu a oportunidade de rumar ao Levante. Um dos meus objetivos, para além de jogar futsal, era jogar na Europa e quando surgiu a oportunidade fiquei radiante", contou Rick. A passagem pelo país vizinho acabou bem, mas começou mal com uma lesão inesperada. "Quando cheguei ao Levante, para além de estar sozinho, lesionei-me no primeiro dia de treinos. Tive de ficar em casa durante três meses sozinho", contou o atleta, salientado que no fim "foi uma boa experiência".

Depois da passagem pelo Levante, Rick mudou-se para Portugal para a aldeia de Pataias, em Leiria, para representar o Burinhosa. "Quando me mudei para cá, consegui trazer a minha mulher. Estou a gostar muito, é um país muito bonito. A Liga é muito bem vista e tem muito bons jogadores", explicou o jogador. Esta temporada, o Burinhosa, que ocupa o 12.º lugar com quatro pontos - uma vitória, um empate e três derrotas -, marcou 13 golos, sete são de Rick, o que confirma a influência do pivô. Apesar de feliz pelos feitos pessoais, lamenta o arranque menos positivo da equipa. "Estou muito feliz pelos golos marcados. O trabalho tem de ser feito coletivamente, e coletivamente não tem sido muito bom, mas com trabalho e dedicação as coisas vão sair melhor", concluiu Rick.

"Nunca queremos jogos adiados"

A Liga Placard regressou no início de outubro, depois da paragem forçada devido à covid-19. No entanto, e com o número de casos a aumentar diariamente, as modalidades não profissionais viram os jogos deste fim de semana adiados. Questionado sobre a situação, o jogador mostrou-se solidário. "Nós nunca queremos que os jogos sejam adiados, mas pelo momento que estamos a atravessar é importante que isso aconteça, sobretudo pela saúde dos atletas e técnicos", atirou o jogador, frisando "a situação difícil que o mundo atravessa".

Extremos

Positivo

Em destaque na Liga Placard estão: Eléctrico, Portimonense e Fundão. Três equipas que se apresentam nos primeiros lugares da classificação e com exibições condizentes. O Eléctrico é uma das surpresas. O conjunto de Ponte de Sor soma 12 pontos, fruto de quatro vitórias e uma derrota, resultados que lhe permitem estar na terceira posição, atrás apenas de Benfica e Sporting. Outra formação que está a fazer um arranque de temporada a todo o gás é o Portimonense, que cumpre a segunda época na prova, e já soma 11 pontos, sem derrotas. Em quinto lugar, aparece o Fundão, uma emblema que habitualmente tem pautado as suas temporadas pela tranquilidade.

Negativo

No entanto, nem tudo tem corrido de feição a todas as equipas da Liga Placard. O Braga/AAUM, que no passado até figurava no pódio, ainda não encontrou rumo certo, num ano de plantel renovado. Em quatro jogos soma quatro pontos. Os mesmos que o Modicus tem. A equipa de Sandim começou com o pé esquerdo e ocupa a 11.ª posição, com mais golos sofridos (12) do que marcados (8). Quem também está a começar de forma conturbada é o Leões de Porto Salvo, depois de um mau arranque no campeonato - sem vitórias nos primeiros cinco jogos -, a equipa já mudou de treinador. Rodrigo Pais de Almeida deixou o clube e deu lugar a Ricardo Lobão, que tem estreia marcada na próxima jornada.