"Para o futsal português, era extraordinário ter Benfica-Sporting na final"

Mário Silva vê Benfica com "todas as condições de ganhar" a Liga dos Campeões de futsal

O Benfica tem "todas as condições de ganhar" a Liga dos Campeões de futsal se estiver com os índices de confiança no máximo e aproveitar o talento de que dispõe, afirmou hoje o treinador Mário Silva.

Os encarnados preparam a participação na final four da principal prova continental de clubes de futsal, pela segunda temporada consecutiva, procurando reconquistar o troféu que venceram, de forma inédita, em 2009/10, tendo, para isso, de ultrapassar os anfitriões espanhóis Palma Futsal, com Sporting e Anderlecht a disputarem a outra meia-final.

"Temos de preparar estes adversários de uma forma diferente, pois o próprio contexto competitivo é diferente, do ponto de vista mental e da ansiedade dos jogadores. Temos de nos focar nos nossos comportamentos e nas obrigações ofensivas e defensivas. É a preparação que nos traz confiança, é cada um deles sentir que está pronto para todos os momentos do jogo. Esta equipa, confiante e com o talento que tem, tem todas as condições de ganhar esta competição", assumiu o técnico, em declarações à comunicação social.

Se o Benfica costuma figurar nas fases decisivas da Liga dos Campeões, o Palma Futsal é estreante, apesar de ter o fator casa a seu favor e dispor de uma equipa experiente, como é o caso das ex-Benfica Chaguinha e Tayebi, valendo sobretudo "pelo coletivo".

"O Palma Futsal vale essencialmente pelo seu coletivo. Tem um grupo de jogadores muito equilibrado, embora com características diferentes, mas o que mais se destaca é o compromisso defensivo que têm, a intensidade para o jogo e a identidade coletiva. Têm alguns jogadores que conhecemos bem, que será um prazer revê-los", analisou.

Admitindo que a preparação para a Liga dos Campeões já dura desde a última semana, Mário Silva apontou a necessidade de "implementar no jogo" as características que o Benfica tem trabalhado, tendo sentido evolução defensiva no triunfo sobre o Eléctrico (4-0), na derradeira jornada da fase regular da Liga portuguesa.

"Não nos conseguiremos preparar para todos os momentos, mas iremos forçar a que o jogo esteja mais dentro dos momentos em que somos mais fortes que o Palma Futsal do que os momentos em que o Palma Futsal poderá ser mais forte do que nós", frisou.

Sobre a possibilidade de acontecer um dérbi lisboeta e uma final 100% portuguesa na Liga dos Campeões, Mário Silva lembrou que, do ponto de vista técnico, o Sporting é a equipa que o Benfica melhor conhece e, portanto, "é mais fácil preparar" essa partida.

"Para o futsal português, era extraordinário ter as duas equipas na final, mas estamos a focar-nos única e exclusivamente no Palma Futsal", atirou o treinador, que em março substituiu Pulpis no comando técnico do clube da Luz, tendo já conquistado uma Taça de Portugal.

O Benfica defronta o Palma Futsal na sexta-feira, a partir das 20h00, já após o Sporting e os belgas do Anderlecht disputarem a primeira meia-final, às 17h00. A final joga-se no domingo, às 19h00, com os duelos a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.