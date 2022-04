Para Ferrão, só há um favorito na Liga dos Campeões: "O Sporting é o atual campeão"

Redação com Lusa

Internacional brasileiro vai defrontar o Benfica nas meias-finais da prova

Ferrão, internacional brasileiro do Barcelona, atribuiu esta quarta-feira o favoritismo na Liga dos Campeões ao Sporting, detentor do troféu e campeão português, a dois dias de enfrentar o Benfica, nas meias-finais.

"Temos hipótese de ganhar a Champions. Confio na nossa equipa. Sabemos do nosso potencial, mas não considero que sejamos favoritos. Há outras três equipas muito boas. O Sporting é o atual campeão. Se tiver de eleger favoritos, seriam eles", disse.

Ferrão, eleito três vezes consecutivas melhor do Mundo e melhor marcador do Barça no campeonato espanhol (18 golos em 17 jogos), esteve afastado por lesão durante sete semanas e deve voltar à competição nesta fase decisiva da prova europeia, de 29 de abril a 1 de maio, na Arena Riga, Letónia.

"É uma equipa muito competitiva, que tem grandíssimos jogadores, de qualidade. Em Portugal não podem jogar todos os estrangeiros por causa das regras da Liga, mas aqui sim. É uma equipa que sabe jogar com bola e temos de estar preparados. Qualquer erro pode-nos sair caro", declarou o pivot, referindo-se ao Benfica, adversário na sexta-feira.

O Sporting vai tentar chegar pela sexta vez à final da Champions, na sexta-feira, frente aos franceses do ACCS, de Ricardinho, enquanto o Benfica procura a terceira presença no encontro decisivo, diante dos catalães.

O Barça, que conta com o português André Coelho, venceu a competição por três vezes, em 2012, 2014 e 2020, e foi finalista na última edição, perdendo frente ao Sporting.

