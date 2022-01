Pany Varela: "Vamos fazer tudo para trazer mais alegria ao nosso povo"

Declarações de Pany Varela, ala da Seleção Nacional, sobre a goleada imposta hoje à Macedónia do Norte por 9-0, no último jogo de preparação antes do Euro'2022.

À imagem do selecionador nacional, Jorge Braz, também Pany Varela mostrou grande satisfação com a exibição das Quinas diante da Macedónia do Norte, um jogo onde salienta que a finalização foi o fator que definiu um resultado tão dilatado e diferente do registado ontem, diante mesmo adversário (vitória por 3-1) .

"Acho que a grande diferença do jogo de ontem [de quinta-feira], para hoje, é que começámos a ganhar, logo cedo, e conseguimos concretizar a maior parte das ocasiões que tivemos. Isso faz com que a nossa confiança aumente e a equipa adversária também vá desmoralizando. Nós, ontem, já tínhamos ficado com a sensação que tínhamos pecado um pouco na finalização. Hoje era um dos pontos a corrigir e a melhorar, conseguimos fazê-lo, estamos satisfeitos, mas também estamos satisfeitos por não termos sofrido qualquer golo, porque também conseguimos defender bem" analisou o ala português.

Sobre as aspirações de revalidar o título de campeão europeu, Varela deixou a garantia de que a equipa fará tudo ao alcance para conseguir voltar a trazer motivos para o povo português festejar. "A equipa é diferente [da que venceu o Campeonato do Mundo], a competição é diferente e o momento da época também, mas a ambição mantém-se e disso os portugueses podem ter a certeza absoluta. Nós, que estamos a representar o nosso belo país, vamos fazer tudo para trazer mais alegria ao nosso povo", prometeu.