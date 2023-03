Pany Varela: "Queremos acabar esta primeira fase só com vitórias"

Declarações de Pany Varela após o jogo Portugal-Suíça (7-0), de preparação para o encerramento da primeira fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024.

Análise ao jogo: "O balanço é positivo. Conseguimos um bom resultado, a jogar bem e sem sofrer golos, que é importante."

Defrontar a Bielorrússia, a 7 de março: "Vamos para o jogo com a Bielorrússia com o objetivo de sempre. Acabar esta primeira fase só com vitórias, independentemente de já estarmos qualificados. Vamos lá como se não estivéssemos ainda. Obviamente que não sofrer golos é importante, mas primeiro vamos pensar em fazer um bom jogo e vencer. Se conseguirmos não sofrer golos tanto melhor, porque aumenta os nossos índices de confiança. Mais do que atacar bem, é preciso defender bem."

Ronda de elite: "Vamos pensar ainda com a Bielorrússia. Não vamos pensar noutra fase sem conseguir cumprir aquilo que temos definido para esta. Depois disso, havemos de pensar numa próxima fase, como sempre fazemos. Treino a treino, jogo a jogo, estágio a estágio para conseguir alcançar coisas boas, porque quem trabalha como nós trabalhamos está sempre mais perto de vencer."