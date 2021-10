Pany Varela, herói da final do mundial: "Sinceramente não sei o que estou a sentir"

Autor dos dois golos na final com a Argentina não conseguiu dimensionar a emoção com a receção dos portugueses.

Herói da inédita conquista portuguesa, Pany Varela foi um dos mais aplaudidos na receção aos jogadores campeões do mundo, na chegada a Portugal, um dia depois da conquista do Mundial. O jogador do Sporting foi o artilheiro de Portugal na competição. Ele marcou oito golos no total, sendo dois deles na final com a Argentina (2-1).

"Sinceramente não sei o que estou a sentir. Acho que ainda não caí em mim, mas chegar em casa e ser recebido assim faz todo sentido", afirmou Varela.

Outro jogador a falar na chegada a Portugal foi André Coelho, que também não escondeu a emoção. "Não há palavras para isto. É a prova que os portugueses nos apoiam incondicionalmente e este título é para eles. Jogámos sempre em casa, com o pavilhão cheio de portugueses. Nem nos meus sonhos imaginava isto, já no campeonato da Europa não sonhava. Agora é continuar a trabalhar", disse.