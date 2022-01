Países Baixos vence Ucrânia e iguala Portugal na liderança

Com estes resultados, Portugal e os Países Baixos, que se defrontam na próxima ronda, lideram o grupo A, com três pontos, enquanto Sérvia e Ucrânia ainda não pontuaram.

As seleções de Portugal e dos Países Baixos entraram no Europeu'2022 de futsal com vitórias no grupo A, frente à Sérvia e Ucrânia, respetivamente, no primeiro dia do torneio.

A seleção lusa, atual campeã europeia e mundial, bateu a Sérvia por 4-2, enquanto os neerlandeses, a jogar em casa, superaram a Ucrânia por 3-2, em partidas disputadas em Amesterdão.

Portugal entrou mal na partida e sofreu dois golos apontados pelo sérvio Marko Prsic, aos dois minutos, de grande penalidade, e aos sete, mas acabou por dar a volta ao resultado, com tentos de Pauleta (11), Pany Varela (19), Afonso Jesus (26) e Tomás Paçó (27).

Já os Países Baixos também não tiveram uma entrada feliz e sofreram um golo logo no primeiro minuto, apontado por Zvarych, mas a equipa deu a volta ao marcador na segunda parte, através de Saadouni (22), Attaibi (24) e Bouzambou (30), com a Ucrânia a conseguir ainda reduzir por Shoturma (37).

Com estes resultados, Portugal e os Países Baixos, que se defrontam na próxima ronda, lideram o grupo A, com três pontos, enquanto Sérvia e Ucrânia ainda não pontuaram.

O Europeu'2022 de futsal disputa-se entre hoje e o dia 6 de fevereiro, nas cidades neerlandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.