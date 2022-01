Paçó e a estreia no Europeu'2022: "Golos da Sérvia mexeram connosco, mas o mister fez-nos reagir"

Declarações do jogador da Seleção Nacional, autor de um dos golos à Sérvia (2-4), em reação à estreia vitoriosa do campeão em título no Campeonato da Europa de futsal, em Amesterdão

Desvantagem e reviravolta: "A Sérvia é uma equipa muito compettiva. Entrámos algo ansiosos por ser o primeiro jogo [no Europeu'2022], [cometemos] pequenos erros [que] originaram golos, isso mexeu com a equipa, mas corrigimos. Na pausa técnica pedida pelo mister [Jorge Braz], ele pediu para sermos nós próprios, para fazer o que tínhamos praticado, reagimos e fizémos uma segunda excelente segunda parte."

Eventual excesso de confiança: "Não. Estamos bem cientes da dificuldade desta competição e do potencial de todas as seleções presentes. [A desvantagem inicial] Passou pela ansiedade do jogo, estivémos precipitados, mas depois cumprimos com a estratégia."

Pensamento: "O nosso objetivo é pensar jogo a jogo e vencer cada um deles."