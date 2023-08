Oito portugueses tentam colocar campeão islandês na Champions de futsal

FC Isbjorninn começa esta quarta-feira a discutir a sua entrada na Liga dos Campeões

O campeão islandês de futsal, FC Isbjorninn, começa esta quarta-feira a discutir a sua entrada na Liga dos Campeões, estando na Polónia para disputar uma poule de acesso ao decisivo playoff, com adversários do Kosovo, o Pristina, jogo marcado para esta quarta-feira, seguindo-se confrontos com conjuntos da Polónia e Noruega.

Esta equipa islandesa tem a particularidade de ser praticamente portuguesa, já que conta com o treinador Joaquim Carvalho, o fisioterapeuta António Grave e seis jogadores que são Márcio Vieira, Bruno Tata, Rui Pereira, Cristiano Matias, Ricardo Dias e Fábio Ribeiro. Têm feito história na Islândia e já foram motivo de reportagem em O JOGO, até porque todos emigraram para exercerem diferentes tipos de trabalho e acabaram por se ir juntando numa equipa de futsal, que ajudaram a transformar na mais forte do país. Joaquim Carvalho, o técnico, trocou umas curtas palavras com o JOGO, sendo esta a segunda tentativa de acesso à Champions.

"Vamos ter um primeiro jogo difícil com um adversário do Kosovo, também campeão, mais o campeão norueguês e o 2º da Polónia. Estamos preparados para lutar olhos nos olhos com todos eles. A vida não será fácil para ninguém", avisa.

"As nossas esperanças passam, primeiro, por jogar bem e representar ao melhor nível o futsal Islandês. Tentaremos chegar o mais longe possível, temos capacidades e talento para isso. Sei que nada vem de graça na vida e, por isso, temos de trabalhar muito, ser fortes e com altos níveis de concentração. Tenho total confiança nos meus jogadores", relata Joaquim Carvalho, falando especificamente da alma lusa da equipa.

"Os meus jogadores portugueses estão totalmente preparados e motivados, eles têm sangue luso e, a nossa natureza, diz que somos lutadores. Eles não fogem à regra e irão dar tudo", garante o técnico, que sabe que só o primeiro lugar assegura play-off , ficando o segundo com possibilidades através de uma pré-eliminatória.