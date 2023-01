Oficial: Nuno Dias renova com o Sporting até 2027

Técnico português mais quatro anos a comandar a turma leonina. Chegou em 2012 e já leva três dezenas de títulos

Nuno Dias vai continuar mais quatro anos no comando técnico da equipa de futsal do Sporting, informou o clube leonino nesta terça-feira.

O Sporting informou que o técnico, que entrou no João Rocha em 2012, vai continuar mais quatro anos, tal como o adjunto Paulo Luís.

"Sabemos, também, que a carreira dos treinadores vive muito à custa de resultados. Por vezes, o trabalho é muito bem feito e os resultados não o acompanham. Felizmente, os resultados têm sido bons e confio naquilo que fazemos. Normalmente, num clube grande como o Sporting CP, a carreira de um treinador não se prolonga durante tanto tempo. No nosso caso, tem-se prolongado e estamos muito contentes com isso", referiu Nuno Dias, em declarações aos canais do clube.

Desde 2012, Nuno Dias ganhou tudo o que havia para ganhar no Sporting: duas UEFA Futsal Champions League, sete Ligas, seis Taças de Portugal, sete Supertaças, quatro Taças da Liga e quatro Taças de Honra da AF Lisboa.