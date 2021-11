Oficial: Joel Rocha é o novo treinador do Braga: "Vão ver-nos com outros olhos"

Vaga de treinador havia sido deixada em aberto, há alguns dias, com o despedimento do técnico Bruno Guimarães. Duração do novo vínculo não é conhecida

Sem trabalhar desde que deixou o Benfica no final de 2020/21, Joel Rocha terá, ora em diante, uma nova tarefa. O treinador, de 40 anos, assumiu o comando técnico da equipa de futsal do Braga, anunciou, esta segunda-feira, o clube minhoto.

"Joel Rocha é o novo treinador do SC Braga/AAUM", pode ler-se no sítio oficial do emblema bracarense na Internet, sem especificar, contudo, a duração do contrato.

O novo líder dos futsalistas guerreiros prometeu, em declarações à Next, entrega máxima na quadra, em função do historial do clube, e vincou que a equipa será mais valorizada.

"Vamos dar o melhor de nós para que a equipa possa honrar e dignificar um clube centenário. Não tenho dúvidas: a partir de hoje, todos, em Portugal e no estrangeiro, vão olhar para o Braga com outros olhos", disse.

Joel Rocha é um dos treinador mais bem sucedidos em Portugal, com um palmarés composto por dez títulos nacionais. Começou a ser construído ao serviço do Fundão, quando conquistou, em 2013/14, a Taça de Portugal, troféu que ergueria também, em 2014/15 e 2016/17, no Benfica.

Pelo clube da Luz, o treinador natural da Covilhã, venceu ainda a Liga Placard por duas vezes (2014/15 e 2018/19), a Taça da Liga em três ocasiões (2017/18, 2018/19 e 2019/20) e duas edições da Supertaça portuguesa (2015/16 e 2016/17).

A vaga de treinador de futsal do Braga havia sido deixada em aberto, há alguns dias, com o despedimento precoce do técnico Bruno Guimarães, que fora contratado pelo clube minhoto antes do início da presente época desportiva.