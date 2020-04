Oficial: Belenenses renova com o treinador para 2020/21

José Feijão vai continuar no comando do Belenenses

O Belenenses oficializou esta segunda-feira a renovação de contrato com o treinador José Feijão. O técnico, de 56 anos, chegou ao emblema lisboeta em outubro passado, para substituir Alípio Matos, mas o Belenenses estava praticamente sentenciado à descida de divisão, antes de a covid-19 parar o desporto.

No entanto, a FPF acabou por suspender as temporadas, anulou as descidas e José Feijão vai comandar o Belenenses na I Divisão na próxima temporada.

Eis o comunicado do Belenenses:

"O Clube de Futebol "Os Belenenses" informa que chegou a acordo com o técnico José Feijão para continuar a orientar a equipa sénior de futsal na próxima temporada.

Com a Liga Placard oficialmente terminada, com as consequências a nível social e económico que esta pandemia tem causado a nível global, e apesar da enorme incerteza sobre o que poderá ser a próxima época desportiva que certamente implicará uma forte contenção orçamental e muito maior critério na construção do plantel, José Feijão deu mais uma prova do seu caráter e dedicação ao Clube, aceitando o convite para continuar no comando da nossa equipa sénior, de forma incondicional e sem reservas, com toda a vontade e motivação, visando recolocar o futsal do Belenenses num lugar mais consentâneo com os nossos pergaminhos.

Juntamente com a renovação do técnico José Feijão, foi igualmente assegurada a continuidade do técnico-adjunto Nuno Chumbo e do técnico de guarda-redes Ramiro Antão, que completam a equipa técnica do Belenenses para a época 2020/2021".