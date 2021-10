Declarações de Ricardinho, melhor jogador do Mundial de futsal, esta segunda-feira, na cerimónia em que foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique.

Emoção: "Não tenho muito o dom da palavra, mas vou ser o porta-voz desses campeões do mundo. Estamos aqui outra vez a ser condecorados após conquistar o mundo. Vou tentar não me emocionar. Permita-me, senhor presidente, dirigir-me aos meus companheiros: obrigado por tudo o que dão ao nosso país. É um orgulho ser o vosso capitão".

Na história: "Aqui a liderança reparte-se por todos. Quero dizer que: sintam-se orgulhosos por ser portugueses. Vocês são exemplos para milhares de crianças. Para mim, nós Escrevemos com letras dourados o nome de Portugal no livro da história do futsal".