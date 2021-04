Nuno Dias, treinador do Sporting, elogiou a equipa depois de ter vencido o KPRF Moscovo por 3-2 e carimbar a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões de futsal.

Jogo: "Os meus jogadores foram uns guerreiros, competentes em todos os momentos do jogo, unidos e solidários. Num jogo muito equilibrado como foi este, só tenho de estar satisfeito com toda a prestação e desempenho deles e com tudo o que deram em campo, até aos limites, para saírem com um resultado positivo."

KPRF: "A equipa do Partido Comunista [KPRF] é de grande nível, com muita qualidade e muito bem orientada, com grandes jogadores. Já não me lembrava de sofrer dois golos de bola parada como hoje. Uma excelente equipa, com grandes executantes e que nos obrigaram a um grande desgaste."

Meias-finais: "As quatro equipas que estavam colocadas nas melhores posições do ranking da UEFA curiosamente são as que passam às meias-finais e, curiosamente, é a reedição de Almaty, em 2019 [edição ganha pelo Sporting]. É apenas uma curiosidade, que não conta para nada. As equipas, em termos de clube, são as mesmas, mas, em termos individuais, são diferentes."

Experiência: "A experiência que temos leva-nos a estar, por vezes, menos pacientes. É mais difícil estarmos tranquilos neste tipo de jogos, com margens tão curtas e que se decidem em pormenores. Contudo, também temos jogadores que nunca participaram neste tipo de competições e tenho de enaltecer e engrandecer a prestação deles. Jogar a este nível, pela primeira vez, com a idade que eles têm e a personalidade que apresentam, é, de facto, notável e só ao alcance de miúdos com uma margem de progressão enorme."

Segunda parte: "Fazer uma segunda parte como esta, a controlar os momentos do jogo e não sofrer nenhum golo, só mesmo ao alcance de um grande grupo. Foram enormes no espírito de grupo que tiveram e penso que foi um dos segredos para a vitória."

Objetivo: "Neste momento, o objetivo é vencer as meias-finais e recuperar os jogadores para estarem disponíveis para vencermos o Inter [Movistar]. Devido ao meu plantel e ao facto de jogarmos, em tão pouco tempo, jogos de uma intensidade estonteante, temos mesmo de pensar num jogo de cada vez. Temos 50% de probabilidades de vencer e vamos agarrar esses 50% com 100% das nossas forças."