O que falta ao capitão de futsal do Sporting? "Um Mundial", diz João Matos

ENTREVISTA - Na ressaca da conquista de mais uma Taça de Portugal, João Matos frisou importância de jogadores que saíram e revelou, a O JOGO, o que lhe falta conquistar numa carreira cheia.

Há mais de 15 anos no Sporting, o capitão João Matos é uma das peças chave da equipa que, na passada terça-feira, conquistou mais uma Taça de Portugal, a oitava da história.

Esta semana levantou mais um troféu pelo Sporting, o que lhe falta ganhar?

-Neste momento, o que me falta ganhar é o mundial pela Seleção Nacional. Mas posso dizer que não sou, nem nunca fui, obcecado por títulos. Mas também é verdade que terminada a conquista da Taça de Portugal já estou a pensar em ganhar a próxima competição, que será a Taça da Liga, em março. É assim que vivemos no nosso balneário, é assim o ambiente que se vive no Sporting. Estamos sempre focados no próximo objetivo.

O treinador Nuno Dias no final do jogo também enalteceu os jogadores que estavam na época passada e saíram. Sente que eles também são responsáveis?

-Logicamente que sim. Tínhamos falado internamente que esses jogadores tinham sido importantes nesta conquista. Esta vitória é também dedicada a eles. Fizeram parte da equipa na época passada e foram parte ativa nas fases iniciais - inclusive na eliminatória que vencemos o Benfica.

Esta época, no campeonato, o Sporting e o Benfica estão equilibrados, acha que o Sporting pode voltar a vencer essa competição?

-É lógico que o Sporting pode voltar a vencer a competição. Não foge à regra dos anos anteriores, em que Sporting e Benfica mantêm o equilíbrio. Penso que nos últimos 12 anos o Benfica apenas não esteve presente em duas finais. Pelo desenrolar desta primeira volta tudo leva crer que Sporting e Benfica vão acabar nos primeiros dois lugares da fase regular e, com plantéis mais fortes, disputar as finais dos playoffs. Mas estou muito confiante, sei que a diferença se vai fazer em detalhes, mas sei que vamos estar preparados.

"A sucessão está assegurada no imediato. Até ver, os jovens têm demonstrado ambição para vingar na Liga"

Há muitos jogadores novos a aparecer no plantel. Sente que a sucessão está assegurada?

-A sucessão está assegurada no imediato. Até ver, os jovens têm demonstrado ambição, vontade e caráter para vingar na Liga e até mesmo no futsal mundial. Tanto o Zicky como o Diogo [Santos] ainda são juniores e há aspetos mentais que só são melhorados com a experiência, com a convivência com os jogadores mais experientes. Agora, há muita qualidade, tanto no Zicky como no Diogo, sem esquecer os irmãos Paçó. Temos ainda alguns jovens emprestados com muita qualidade, como são os casos do Neves e do Wesley. O trabalho no Sporting tem sido muito bem feito.

Que objetivos tem ainda como atleta e se já pensa no pós-carreira?

-O meu pensamento está no próximo adversário. Pretendo estar ao mais alto nível ao longo de toda a temporada e isso requer muito trabalho. Não consigo colocar um prazo de validade. Quero poder estar ao mais alto nível o mais tempo possível. Se penso no pós-carreira? É claro que penso, tenho 33 anos. Mas há vários aspetos que ainda terei de ponderar e tentar perceber que oportunidades surgirão.

Neste momento, já se vê como um dos símbolos do Sporting, tal como João Benedito?

-Sou capitão de equipa há já largos anos e cheguei mesmo a usar a braçadeira ainda com o João Benedito no clube. Presumo que, enquanto atleta, tenha mais anos de Sporting do que o João [Benedito], mais títulos tenho de certeza, e alguns deles muito marcantes para a história do clube. Recebo muitas mensagens de adeptos que dizem que sou um dos símbolos do clube. Há vários fatores para que isso aconteça: a minha longevidade, os títulos, a minha dedicação... posso dizer que é um grande orgulho para mim. Mas nada disto me faz sentir acomodado ou seguro, sei que já faço parte da história, mas quero continuar.