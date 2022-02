"O que disse Jorge Braz? Parece que adivinha o que vai acontecer"

Declarações do guarda-redes André Sousa após o jogo Portugal-Rússia (4-2), da final do Europeu'2022 de futsal

Sobre o apoio: "Foi muito bom. Tem acontecido ao longo de todo o torneio. Não só aqui no pavilhão, mas também a presença nas redes sociais. Uma grande ajuda que nos catapulta para boas exibições."

O que disse o treinador ao intervalo: "Não foi ao intervalo. Foi antes do jogo e ontem [no sábado] no treino. Parece que adivinha o que vai acontecer. Eu já trabalho com ele há muito tempo. Sempre foi assim. Parece que tem dedo que adivinha. Alertou-nos para a dificuldade e para a competência da equipa russa. Um jogo muito difícil, muito duro, mas Portugal consegue uma vitória justa".