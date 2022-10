"O meu exemplo como jogador e pessoa, desde há muito tempo, é o Ricardinho"

Ricardo Costa, do Futsal Azeméis, é um atleta a ter em conta nesta edição da Liga Placard. A curto prazo, sonha com uma chamada à Seleção.

Ricardo Costa, pivô de apenas 20 anos que cumpre a segunda temporada ao serviço do Futsal Azeméis, já não é nome desconhecido no futsal luso e promete marcar uma posição nesta edição da Liga Placard.

Ricardo não se intimida na hora de dizer quais os objetivos para esta temporada, metas que só se alcançam com um ingrediente: trabalho. "A nível coletivo vamos trabalhar todos os dias rumo à manutenção na primeira liga e tentar fazer um brilharete. Tanto fora como dentro de campo temos todos uma boa relação. Pessoalmente, quero ter uma grande época, melhorar e crescer como jogador e marcar mais golos do que na temporada passada", diz a O JOGO.

O pivô assume-se como um rapaz "determinado" e "competitivo", sempre à procura de subir um degrau de cada vez na escadaria do sucesso. Após seis anos no Caxinas, Ricardo mudou-se para Oliveira de Azeméis, uma "decisão acertada". "Optei por abraçar o projeto. Melhorei imenso como atleta e pessoa e estou decidido a alcançar coisas boas. Estou muito grato a este grande clube, pois apostou em mim e continua a apostar todos os dias. Toda a gente sabe o quanto este emblema significa para mim", conta o português.

Quanto ao futuro, "depois logo se vê", diz Ricardo como se fosse um mantra, mas quando o assunto é a Seleção há um objetivo quase escrito na pedra: representar Portugal. "Futuramente, gostaria de representar o meu país, pois esse é o meu maior objetivo. Também pretendo jogar nos maiores palcos e clubes do mundo do futsal", conclui.

Ricardinho é o maior ídolo

Crescer é a palavra de ordem e Ricardo ainda tem muito espaço para evoluir. Por agora, já ganhou o seu espaço em Oliveira de Azeméis e vai-se mostrando como um dos pivôs mais talentosos do campeonato. A principal referência é Ricardinho, claro está. "O meu exemplo como jogador e pessoa, desde há muito tempo e por quem me tenho guiado, é o Ricardinho. Foi o melhor jogador que já vi jogar e conseguiu manter o nível durante vários anos", aponta.

A disputar a terceira época consecutiva na Liga Placard, Ricardo faz a análise à principal competição do futsal português e refere alguns jogadores a ter em conta nesta edição. "Esta liga tem duas das melhores equipas do mundo. Se não for a melhor liga do mundo, é das melhores. Nesta edição há vários atletas a ter em atenção. Há jovens que estão a aparecer e a dar a cara nas grandes equipas, como por exemplo o Lúcio Rocha e o Carlos Monteiro, que inclusive foram dois jogadores que fizeram parte da minha formação e que eu admiro. Também coloco fichas no Silvestre, do Benfica, e no Hugo Neves, do Sporting".