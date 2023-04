"O mais importante é fazer com que os estreantes se sintam em casa"

Após o triunfo categórico por 3-0 sobre a seleção italiana, Portugal volta a defrontar a seleção no domingo.

O jogador da Seleção Nacional de futsal, Erick Mendonça, considerou este sábado que a segunda partida de domingo frente à congénere italiana vai ser difícil, mas que Portugal tem obrigação de repetir a vitória (3-0) de sexta-feira.

"Dois jogos muito difíceis e com pouco tempo de descanso. Parece-me que o mais importante é fazer com que os estreantes, que são também os mais novos, se sintam em casa, acolhidos e que entrem rapidamente em todo o processo. Acaba por ser fácil, porque é um trabalho feito ao longo de todos os escalões de seleção e eu acho que isso é o mais importante. Obviamente que trabalhar sobre esse aspeto é sempre melhor com vitórias e uma seleção nacional como a nossa tem que estar sempre pronta para ganhar e tem o dever de ganhar em casa", disse o universal, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Após o triunfo categórico sobre a seleção italiana, o internacional português revelou qual considera ser o ponto a melhorar para a próxima partida, vincando a importância do controlo das transições.

"Devemos ter em atenção sobretudo as transições. Culpa nossa por não finalizarmos tantas vezes da melhor maneira, como deveríamos. A bola é diferente, não é desculpa, mas acho que, acima de tudo, tem a ver com a nossa ineficácia que depois acaba por proporcionar transições. Não me parece que tenhamos perdido tantas bolas em jogo jogado e eu acho que isso foi o mais difícil. Creio que mesmo na defesa do cinco para quatro estivemos muito bem a defender, defendemos cerca de 12 minutos assim", considerou.

Sobre eventuais mudanças estratégicas na equipa italiana, Erick revelou que o grupo já analisou o jogo desta sexta-feira e considera que o principal é a equipa das 'quinas' se concentrar no que tem de fazer no domingo.

"Abordámos alguns aspetos. Acho que o que poderão mudar será se calhar mais na parte de esquemas táticos. Podem tentar surpreender um pouco mais. Penso que ontem [sexta-feira] não jogaram todos os jogadores de forma homogénea, o que poderá pesar amanhã [domingo]. No entanto, de qualquer forma, o que nos interessa sobretudo é a nossa equipa e acho que se estivermos ao mesmo nível de ontem poderá cair de novo para o nosso lado", rematou.