O lamento de Luís Conceição: "Um golinho naqueles três livres de 10 metros..."

Declarações do selecionador Luís Conceição após o jogo Portugal-Espanha (3-3 após prolongamento, 1-4 no desempate por grandes penalidades), da final do campeonato da Europa de futsal feminino, disputado em Gondomar

Sobre o jogo: "Fomos superiores e chegámos ao 2-0, mas a Espanha fez o 2-1 mesmo a terminar a primeira parte. Antes disso, tivemos mais três ou quatro bolas que podíamos ter convertido. Na segunda parte, já sabíamos que a Espanha iria entrar muito forte e nos ia pressionar e condicionar, sobretudo nos primeiros minutos. O adversário acaba por passar para a frente do marcador naqueles momentos em que não conseguíamos ter tanta bola. Depois, ainda conseguimos ir buscar o empate a jogar com "cinco para quatro". Queria valorizar o espetáculo que sucedeu hoje em Gondomar."

Os livres: "Naturalmente, não estamos satisfeitas por ter perdido. O grande objetivo era vencer, mas deixámos uma imagem que me deixou orgulhoso, tendo em conta aquilo que as atletas fizeram. A lotaria dos penáltis só dá para um lado ou para o outro. Deu para a Espanha. No prolongamento tínhamos de ter feito um golinho naqueles três livres de 10 metros."

A guarda-redes: "Conheço a Silvia [Aguete, guarda-redes da Espanha] há imensos anos e tem imensa qualidade. Não é fácil batê-la e falhámos algumas bolas isoladas perante ela em jogo jogado. Foi decisiva nos 10 metros e nos penáltis. Acaba por ser a figura da partida."

Próximo Europeu: "Temos de nos levantar já. Felizmente, este campeonato da Europa era de 2021. Em outubro já vamos estar a disputar o apuramento para a próxima edição, que se realizará em março [de 2023]. Esse aspeto favorece-nos um bocadinho, pois não dá muito tempo para desligar. É focar nisso. O desporto é mesmo assim. É cair, levantar e continuar a caminhar. O caminho é longo, tem tudo para ser positivo e um dia cairá para este lado."

A imagem: "Acima de tudo, hoje temos de valorizar duas ou três coisas. Uma delas é a imagem que deixámos do futsal feminino português. Claro que queremos ganhar, mas deixámos uma imagem tão positiva sobre a enorme qualidade das nossas jogadoras. Hoje deixámos a modalidade muito valorizada. Quem assistiu ao jogo no pavilhão e em casa vai sentir-se orgulhoso daquilo que conseguimos fazer. Demos um exemplo fantástico de qualidade, fair play e entrega. Tomara que houvesse mais jogos destes para competir a este nível."

Gondomar: "Jogar em casa e em Gondomar é fantástico. Pela força que nos deu, mesmo naqueles momentos em que a Espanha conseguiu dar a volta ao resultado e esteve por cima, merecia muito [a conquista do troféu]. Deu-nos energia positiva e esteve sempre a puxar por nós e a incentivar-nos. Foram incansáveis. As atletas, o público que aqui esteve e o povo português mereciam uma alegria, mas temos de adiar isto por mais algum tempo".