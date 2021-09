Declarações de Zicky Té (autor do terceiro golo de Portugal) após o jogo Tailândia-Portugal (1-4), disputado hoje na Zalgiris Arena, em Kaunas, a contar para a primeira jornada do Grupo C do Mundial de futsal, que se realiza na Lituânia

Sobre o golo: "Sinto-me muito feliz. O golo foi para o nosso colega Edu, que, infelizmente, não pode estar cá, mas espiritualmente está connosco e sabemos que nos está a apoiar. Ele merecia que nós nos lembrássemos dele, pois fez parte da preparação toda e, infelizmente, com esta situação da covid-19, não pode estar cá connosco."

O adversário: "A Tailândia, do que vimos deles, alterou algumas coisas. Já sabíamos que ia ser um jogo difícil. As seleções que estão aqui têm demasiada qualidade. Houve surpresas da parte deles e tivemos de nos adaptar muito bem."

Pequena lesão num pé: "Estou 100% confiante. Felizmente, temos um grande staff médico, que sempre me deu grandes possibilidades para estar aqui a fazer este jogo e continuar a responder com trabalho".