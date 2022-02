"O clube já faz parte de mim. É uma grande história de amor"

Julinho, ala de 30 anos, ingressou no Candoso quando este ainda disputava as provas distritais e é considerado um ídolo pelos mais jovens.

Em semana de Dia dos Namorados, eis uma grande história de amor. Júlio Ribeiro, mais conhecido por Julinho no mundo do futsal, cumpre a sexta época com o emblema do Candoso ao peito, o clube de coração, onde encontrou um grande ambiente familiar e uma zona de conforto. O ala, de 30 anos, regressou esta temporada à competição, após ter parado um ano devido a motivos profissionais. E voltou em força!

O Candoso ultrapassou mais uma eliminatória da Taça de Portugal ao vencer o Estoril, por 5-3, e o atleta vimaranense exibiu-se ao mais alto nível, assinando dois golos. "Estive um ano parado e não foi nada fácil. A minha época começou bastante mal devido a lesões, mas agora estou a ganhar ritmo e sinto-me melhor. Em relação ao jogo, já não me lembrava de uma partida tão bem conseguida da minha parte. Estava feliz e a equipa ajudou. Fomos humildes e respeitámos o adversário. Depois, com a nossa qualidade, tudo foi natural", conta, mostrando-se ambicioso face ao trajeto do clube na prova rainha. " Jogo a jogo, vamos tentar fazer o nosso melhor. Claro que todos temos o sonho de chegar à final, não é impossível", projeta.

Júlio ama o Candoso e cimentar o clube na Liga Placard é algo muito desejado pelo ala que veste de amarelo e azul desde a temporada 2016/17, assumindo ser a "história mais bonita" da sua vida. "O clube já faz parte de mim. Fui para o Candoso quando era apenas uma equipa de amigos e rapidamente crescemos. É uma história de amor. Acompanho o clube desde os campeonatos distritais e encontrei aqui uma família. Apesar de todas as dificuldades, quero ajudar o clube a ganhar espaço na Liga Placard e honrar esta camisola", sublinha o ala.

Julinho define-se como um jogador que faz "um pouco de tudo" e que é "muito forte nos duelos individuais". No futuro, o ala tem dois desejos: desfrutar do futsal e ver o Candoso, sétimo classificado, a triunfar na Liga Placard.