"O Benfica queria dar uma resposta forte e foi o que aconteceu"

Declarações de Bruno Silva, treinador do Nun'Álvares, após a derrota por 1-4 em casa do Benfica, no terceiro jogo da final do campeonato feminino de futsal.

Análise: "Sabíamos que íamos ter um jogo difícil. Hoje, o Benfica, a jogar em casa, depois da nossa vitória no último jogo, queria dar uma resposta forte. Foi o que aconteceu. Estrategicamente, baixamos ligeiramente as nossas linhas, demos mais bola ao Benfica para procurarmos as transições. Infelizmente, nem nas transições, nem com a bola no pé conseguimos chegar com grande perigo à baliza do Benfica. O Benfica, com superioridade absoluta, criou várias oportunidades e chegou à vantagem com inteira justiça. Depois, procurámos chegar ao intervalo a perder por 1-0, mas a um minuto do final o Benfica fez o 2-0 e obrigou-nos a alterar a estratégia. Na segunda parte, entrámos no cinco para quatro mais cedo, para gerir fisicamente a equipa e porque procurámos tirar a bola ao Benfica. Na parte final do jogo, procurámos com mais afinco a finalização. Ainda conseguimos marcar, deu-nos alguma esperança, mas, depois, o Benfica também marcou e tirou-nos do jogo. É uma vitória justa do Benfica".

Próximo jogo pode ditar títulos para as águias: "Cabe-nos agora trabalhar bem esta semana e sábado, junto dos nossos adeptos, com a força deles, e tentar levar a eliminatória para o 2-2. Depois, nas decisões, veremos quem é que quer ganhar o troféu".