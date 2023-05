Nuno Dias, treinador do Sporting: "O nosso papel era passar à final"

Declarações do treinador do Sporting depois do triunfo por 7-1 frente ao Anderlecht, na primeira meia-final da Liga dos Campeões de futsal.

Seis golos no primeiro tempo: "[A primeira parte] Foi quase perfeita. Há sempre algo que conseguimos melhorar, mas, dentro do plano de jogo, fizemos uma primeira parte quase irrepreensível. Fomos aproveitando as oportunidades e boas finalizações nas bolas paradas. No cômputo geral, foi quase perfeito."

Estratégia: "Quisemos pressionar alto para não deixar o Diego Roncaglio vir para o jogo e criarem situações de perigo com ele. Houve momentos, na segunda parte, em que o Anderlecht se conseguiu libertar, mas era algo relacionado com o nosso plano de jogo. Queríamos que o jogo tivesse intensidade e ritmo. Não queríamos descansar."

Final: "O nosso papel era passar à final, sem estar a pensar em quem poderíamos apanhar a seguir. [Benfica ou Palma Futsal] São duas equipas com grande qualidade. Para mim, é indiferente [o adversário na final]".