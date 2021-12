Nuno Dias sobre a passagem do Sporting à final four: "Correu tudo como pretendíamos"

Redação com Lusa

Declarações após o jogo Sporting - ​​​​​​​Ekaterinburg (1-1) da terceira e última jornada do Grupo B da ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal. Os leões garantiram um lugar na final four.

Nuno Dias (Treinador do Sporting): "Se olharmos para o objetivo a que nos propusemos no início da competição, correu tudo como pretendíamos. O objetivo era passar à final-four. Queríamos hoje vencer o jogo. Em momentos difíceis, a equipa uniu-se e superou-se e manteve o resultado de acordo com o que pretendíamos.

A equipa tem alguma juventude e vários jogadores experientes também. Esse misto faz com que nos momentos mais difíceis os jogadores mais experientes conseguem transmitir a serenidade necessária e superarem-se em prol de um objetivo coletivo. Este jogo é o exemplo disso. O coletivo é o mais importante.

Sinceramente, as equipas que vamos encontrar na final-four eram as que estava à espera [Benfica, Tyumen (Rússia) e Barcelona (Espanha)].

Quero dar os parabéns aos jogadores pela forma como combateram e se entregaram ao jogo. Concretizámos um objetivo. Passamos uma ronda difícil, com três jogos bastante competitivos.

O objetivo, agora e sempre, é ganhar os jogos todos. Quando chegarmos à altura de saber qual o adversário que teremos em sorteio na final-four, estudá-lo e ultrapassá-lo. Depois será o mesmo para a final."

Bernardo Paçó (guarda-redes do Sporting): "Entrei num momento complicado, é sempre difícil entrar após a lesão de um colega. Quem está no banco está sempre preparado para entrar. Estamos felizes por termos passado à próxima fase e defender o nosso título. O Sporting entra sempre para ganhar em todos os jogos.

O núcleo da equipa ficou todo. Os jogadores são bons e merecem cá estar. Haver jovens traz irreverência à equipa.

Agora vamos focar-nos para o campeonato. Depois pensaremos na final-four.

O Guitta é o melhor guarda-redes do mundo. Substitui-o na prática, mas é muito difícil substituí-lo. Ele e o Gonçalo (Portugal) ajudaram-me e têm-me ajudado muito."