Nuno Dias: "Se não ganharmos o primeiro jogo não passamos ao segundo"

Técnico do Sporting quer equipa com "atenção redobrada" na Taça da Liga de futsal

Nuno Dias, treinador do Sporting, prometeu uma equipa com "atenção redobrada" e com "objetivos progressivos" na 'final eight' da Taça da Liga de futsal, que começa esta quinta-feira a ser disputada em Gondomar.

Os leões, vencedores das últimas duas edições da competição, iniciam a defesa do título nos quartos de final de frente ao Elétrico (14h00), numa partida em que o técnico lembra que "não há margem de erro".

"É uma competição de quatro dias em que se não ganharmos o primeiro jogo não passamos ao segundo. O grande objetivo é vencer a competição, mas vamos de encarar com objetivos progressivos. O foco está agora frente ao Elétrico", disse Nuno Dias.

O treinador do Sporting vincou que o adversário "está a fazer um excelente campeonato, ocupando os lugares de cima da tabela logo a seguir aos líderes", e falando de um rival "que joga bem" lembra que a sua equipa tem de estar na máxima força.

"É uma prova a eliminar em que não há retorno para o erro e o insucesso nos manda para casa. As atenções têm estar redobradas porque uma derrota não nos permite recuperar no jogo seguinte. O segredo é encarar os 40 minutos com a máxima seriedade" completou Nuno Dias.

Da parte do Elétrico, o treinador João Freitas Pinto reconhece o favoritismo do Sporting, mas garantiu que o seu grupo "está muito motivado para lutar pela conquista de um troféu inédito no clube".

"O nosso adversário é fortíssimo, uma das melhores equipas do mundo, e que em Portugal tem ganho todos os troféus e está muito habituada a estas competições. Mas vamos olhar para o Sporting de igual para igual. Ambição não nos falta", disse João Freitas Pinto.

Outro dos grandes duelos desta quinta-feira está reservado para o final da tarde (17h00) entre o Caxinas Poça da Barca e o Sporting de Braga.

Do lado dos bracarenses, o técnico Joel Rocha garante que a sua equipa está "preparada, consciente e ambiciosa" para enfrentar um adversário "organizado em todos os momentos e com bons comportamentos coletivos".

"Reconhecemos as nossas capacidades e respeitamos as dificuldades que vamos encontrar. O objetivo é estarmos prontos e preparados, no limite máximo das nossas capacidades, para jogar para ganhar todos os duelos", disse Joel Rocha.

Já na equipa vila-condense, o treinador Nuno Silva falou de um "adversário de grande qualidade, que provoca muitas dificuldades na organização contrária", mas assumindo que tal não irá beliscar as ambições do seu coletivo.

"Vamos preparar o jogo da melhor forma, perspetivando o que poderá ser a melhor abordagem estratégica e competir para vencer o jogo. Esta é a única forma de sermos fiéis a nós próprios, à imagem do clube e ao caminho que nos trouxe até aqui", assumiu Nuno Silva.

Os apurados destes quartos de final da Taça da Liga de Futsal, que esta quinta-feira se disputam em Gondomar, seguem para uma meia-final, realizada sábado, que vai, posteriormente, selecionar os dois conjuntos que, no domingo, vão discutir a conquista do troféu.